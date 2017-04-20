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Україна у січні-березні збільшила експорт яблук, груш та айви на 80%

Україна у січні-березні збільшила експорт яблук, груш та айви на 80%

Київ • УНН

 • 12512 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна у січні-березні 2017 року збільшила експорт яблук, груш та айви на 80% - до 6 тис. тонн відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на аналітичний департамент Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

Згідно з даними аналітичного департаменту Ради з посиланням на дані Держстатистики та ДФС, за цей період у грошовому виражені експорт зріс у 2,1 раза і становив 1,47 млн дол.

Однак, зауважили у Раді, сальдо зовнішньої торгівлі за цієї групою товарів залишається негативним, навіть незважаючи на зменшення імпорту.

“У зазначеному періоді імпорт яблук, груш та айви в натуральному вираженні склав 10,37 тис. тонн проти 14 тис. тонн в січні-березні 2016 року, а в грошовому — 3,9 млн дол. проти 5,5 млн дол.”, — уточнили в організації.

Крім того, зазначили в аналітичному департаменті організації, торік показник експорту цієї продукції зріс порівняно з 2015 роком у 2,7 рази, до 14,45 тис. тонн. У грошовому вираженні зростання становило 2,8 раза, а абсолютний показник виручки за 2016 рік — 3,14 млн дол.

Минулого року, додали у Раді, імпорт зменшився, у натуральному вираженні він становив 28,85 тис. тонн проти 58,67 тис. тонн у 2015 році, а в грошовому — 12,1 млн дол. проти 23,78 млн дол.

У Раді з питань експорту продовольства також повідомили, що основу експорту та імпорту за цієї групою товарів минулого року становили яблука (95% та 93% поставок в натуральному вираженні відповідно). Найбільшими споживачами українських яблук були Білорусь (68%), Австрія (7,6%), Грузія (6,3%), Молдова (5,1%) та Казахстан (4,8%). Імпорт яблук відбувався в основному з Польщі (99,5%).

Нагадаємо, у березні 2017 року споживча інфляція прискорилася до 15,1% із 14,2% у лютому. У місячному вимірі зростання індексу споживчих цін становило 1,8%.

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