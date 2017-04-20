Украина в январе-марте увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36641 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101164 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153948 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115425 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115925 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112209 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103503 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украина в январе-марте увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80%

Украина в январе-марте увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80%

Киев  •  УНН

 • 12510 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина в январе-марте 2017 увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80% - до 6 тыс. тонн соответственно к аналогичному периоду прошлого года, передает УНН со ссылкой на аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

Согласно данным аналитического департамента Совета со ссылкой на данные Госстатистики и ГФС, за этот период в денежном выражении экспорт вырос в 2,1 раза и составил 1,47 млн долл.

Однако, отметили в Совете, сальдо внешней торговли за этой группой товаров остается негативным, даже несмотря на уменьшение импорта.

"В указанном периоде импорт яблок, груш и айвы в натуральном выражении составил 10,37 тыс. тонн против 14 тыс. тонн в январе-марте 2016 года, а в денежном - 3,9 млн долл. против 5,5 млн долл.", - уточнили в организации.

Кроме того, отметили в аналитическом департаменте организации, в прошлом году показатель экспорта этой продукции вырос по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза, до 14,45 тыс. тонн. В денежном выражении рост составил 2,8 раза, а абсолютный показатель выручки за 2016 - 3,14 млн долл.

В прошлом году, добавили в Раде, импорт уменьшился в натуральном выражении он составил 28,85 тыс. тонн против 58,67 тыс. тонн в 2015 году, а в денежном - 12,1 млн долл. против 23,78 млн долл.

В Совете по вопросам экспорта продовольствия также сообщили, что основу экспорта и импорта по этой группе товаров в прошлом году составили яблоки (95% и 93% поставок в натуральном выражении соответственно). Крупнейшими потребителями украинских яблок были Беларусь (68%), Австрия (7,6%), Грузия (6,3%), Молдова (5,1%) и Казахстан (4,8%). Импорт яблок проходил в основном из Польши (99,5%).

Напомним, в марте 2017 года потребительская инфляция ускорилась до 15,1% с 14,2% в феврале. В месячном исчислении рост индекса потребительских цен составил 1,8%.

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