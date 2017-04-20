Украина в январе-марте увеличила экспорт яблок, груш и айвы на 80%

Согласно данным аналитического департамента Совета со ссылкой на данные Госстатистики и ГФС, за этот период в денежном выражении экспорт вырос в 2,1 раза и составил 1,47 млн долл.

Однако, отметили в Совете, сальдо внешней торговли за этой группой товаров остается негативным, даже несмотря на уменьшение импорта.

"В указанном периоде импорт яблок, груш и айвы в натуральном выражении составил 10,37 тыс. тонн против 14 тыс. тонн в январе-марте 2016 года, а в денежном - 3,9 млн долл. против 5,5 млн долл.", - уточнили в организации.

Кроме того, отметили в аналитическом департаменте организации, в прошлом году показатель экспорта этой продукции вырос по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза, до 14,45 тыс. тонн. В денежном выражении рост составил 2,8 раза, а абсолютный показатель выручки за 2016 - 3,14 млн долл.

В прошлом году, добавили в Раде, импорт уменьшился в натуральном выражении он составил 28,85 тыс. тонн против 58,67 тыс. тонн в 2015 году, а в денежном - 12,1 млн долл. против 23,78 млн долл.

В Совете по вопросам экспорта продовольствия также сообщили, что основу экспорта и импорта по этой группе товаров в прошлом году составили яблоки (95% и 93% поставок в натуральном выражении соответственно). Крупнейшими потребителями украинских яблок были Беларусь (68%), Австрия (7,6%), Грузия (6,3%), Молдова (5,1%) и Казахстан (4,8%). Импорт яблок проходил в основном из Польши (99,5%).

Напомним, в марте 2017 года потребительская инфляция ускорилась до 15,1% с 14,2% в феврале. В месячном исчислении рост индекса потребительских цен составил 1,8%.