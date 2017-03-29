Україна у Мінську поставила питання виконання українських законів в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В рамках засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона поставила питання про неухильне дотримання українського законодавства на території ОРДЛО. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
"Українська сторона ще раз звернула увагу: визнання на території Росії документів, виданих самопроголошеною владою ОРДЛО; захоплення державних і приватних підприємств України, а також іноземних компаній на непідконтрольною Україні частині Донбасу і введення рубля на території ОРЛО; псевдоуказ про кордон ОРДО, - всі ці дії стали грубими порушеннями мінських угод і змусили Україну обмежити переміщення вантажів через лінію дотику", - зазначила Д.Оліфер.
За її словами, чергові спроби Держдуми Росії внести зміни в законодавство РФ, спрямовані на подальшу легітимізацію квазідержавних процесів в ОРДЛО, Україна розцінює як чергову спробу торпедування Мінського процесу.
"В рамках засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона поставила питання про неухильне дотримання українського законодавства на території ОРДЛО", - додала вона.
Як повідомляв УНН, 29 березня сторони Тристоронньої контактної групи на зустрічі у Мінську домовилися про припинення вогню з 1 квітня та про подовження роботи КПВВ на лінії зіткнення.