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Украина в Минске поставила вопрос выполнения украинских законов в ОРДЛО

Украина в Минске поставила вопрос выполнения украинских законов в ОРДЛО

Киев • УНН

 • 9956 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В рамках заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поставила вопрос о неукоснительном соблюдении украинского законодательства на территории ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.

"Украинская сторона ещё раз обратила внимание: признание на территории России документов, выданных самопровозглашенными властями ОРДЛО; захват государственных и частных предприятий Украины, а также иностранных компаний на неподконтрольной Украине части Донбасса и введение рубля на территории ОРЛО; псевдоуказ о границе ОРДО, – все эти действия стали грубыми нарушениями Минских соглашений и вынудили Украину ограничить перемещение грузов через линию соприкосновения", - отметила Д.Олифер.

По ее словам, очередные попытки Госдумы России внести изменения в законодательство РФ, направленные на дальнейшую легитимизацию квазигосударственных процессов в ОРДЛО, Украина расценивает как очередную попытку торпедирования Минского процесса.

"В рамках заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона поставила вопрос о неукоснительном соблюдении украинского законодательства на территории ОРДЛО", - добавила она.

Как сообщал УНН, 29 марта стороны Трехсторонней контактной группы на встрече в Минске договорились о прекращении огня с 1 апреля и о продлении работы КПВВ на линии соприкосновения.

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