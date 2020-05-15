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Україна у квітні не здійснювала імпорт електроенергії з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна у квітні не здійснювала імпорт електроенергії з Росії, а з Білорусі імпорт зменшився у 2, 9 рази. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укренерго.

Україна у квітні не здійснювала імпорт електроенергії з Росії

“Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року склав 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року. В торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в квітні надійшло 2,7 млн кВт-год, що у 3,4 рази менше, ніж в березні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 рази (з 7,7 млн кВт-год до 2,7 млн кВт-год)”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, для забезпечення операційної безпеки в квітні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 98% (з Росії — на 100%, або на 72 млн кВт-год, з Білорусі — на 57,06 млн кВт-год).

Нагадаємо, з початку року надходження газу з країн Європи склали 1,4 млрд куб. м, що на 59% більше за аналогічний період минулого року.

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