Украина в апреле не осуществляла импорт электроэнергии из России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина в апреле не осуществляла импорт электроэнергии из России, а из Беларуси импорт уменьшился в 2,9 раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.
“Импорт электроэнергии в Украине в апреле 2020 года составил 150,61 млн кВт-ч, что в 3 раза меньше, чем в марте 2020 года. В торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в апреле поступило 2,7 млн кВт-ч, что в 3,4 раза меньше, чем в марте 2020 года. При этом, импорт электроэнергии из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раз (с 7,7 млн кВт-час до 2,7 млн кВтч)”, — говорится в сообщении.
Кроме того, для обеспечения операционной безопасности в апреле импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 98% (из России — на 100%, или на 72 млн кВт-ч, из Беларуси — на 57,06 млн кВт-ч).
Напомним, с начала года поступления газа из стран Европы составили 1,4 млрд куб. м, что на 59% больше аналогичного периода прошлого года.