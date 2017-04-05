Україна у березні отримала від Швейцарії кредит у 100 млн дол. - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Національний банк України у березні отримав від національного банку Швейцарії кредит у 100 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі регулятора.
"У березні Національний банк отримав кредит від Національного банку Швейцарії на суму 100,0 млн дол. США", - зазначили у НБУ.
Нагадаємо, міжнародні резерви України у березні зменшилися на 2,2%.
Також нагадаємо, НБУ в березні купив 128,3 млн дол. для поповнення міжнародних резервів.