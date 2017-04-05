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Украина в марте получила от Швейцарии кредит в 100 млн долл. - НБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальный банк Украины в марте получил от Национального банка Швейцарии кредит в 100 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.

"В марте Национальный банк получил кредит от Национального банка Швейцарии на сумму 100,0 млн долл. США", - отметили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.

Также напомним, НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов.

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