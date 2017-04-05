Украина в марте получила от Швейцарии кредит в 100 млн долл. - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальный банк Украины в марте получил от Национального банка Швейцарии кредит в 100 млн долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе регулятора.
"В марте Национальный банк получил кредит от Национального банка Швейцарии на сумму 100,0 млн долл. США", - отметили в НБУ.
Напомним, международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%.
Также напомним, НБУ в марте купил 128,3 млн долл. для пополнения международных резервов.