Україна та Європа виграють війну з Німеччиною чи без - заява Польщі

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«Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо. Україна та Європа виграють цю війну - з Німеччиною чи без неї», - сказав Матеуш Моравецький польському агентству друку (PAP), додавши, що від Берліна залежить, чи приєднатися він до місії зі зупинки росії чи пасивно буде дивитися на це, що, за його словами, прирече їх на те, що вони будуть на неправильному боці історії.

«Минув майже рік з початку війни... Докази військових злочинів російської армії можна побачити на телебаченні і на YouTube. Що ще потрібно Німеччині, щоб розплющити очі та почати діяти відповідно до потенціалу німецької держави», - заявив він, назвавши позицію Німеччини «неприйнятною».

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Моравецький підкреслив, що Німеччина не зобов'язана віддавати всі свої ресурси, додавши, що Берлін «не повинен послаблювати чи саботувати діяльність інших країн».

Він також сказав, що Польща тісно співпрацює зі США та створила коаліцію європейських держав для підтримки України, але коли справи з важкими озброєннями для України пішли краще, «втрутилася Німеччина та викликала сумніви».

«Ворог знаходиться на сході, і ми витрачаємо час на дискусії, які не приносять нічого хорошого», - сказав Моравецький, додавши, що Німеччина потрапила в пастку, яку сама ж і влаштувала за роки пошуку тісніших зв'язків із Москвою.

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Коментарі Моравецького пролунали після зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю, де союзники Києва пообіцяли подальшу військову підтримку, але не змогли погодити відправку бойових танків.

На Німеччину наростає тиск з метою надати Україні бойові танки Leopard 2, але Берлін поки що уникає будь-яких зобов'язань, а міністр оборони Борис Пісторіус зазначає, що країна намагається збалансувати «усі плюси та мінуси» таких постачань.

Деякі країни, включно з Польщею та Фінляндією, пообіцяли відправити в Україну свої танки Leopard 2 німецького виробництва, але для цього вимагають дозволу Берліна.