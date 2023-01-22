Украина и Европа выиграют войну с Германией или без - заявление Польши

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«Я стараюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо. Украина и Европа выиграют эту войну - с Германией или без нее», - сказал Матеуш Моравецкий польскому агентству печати (PAP), добавив, что от Берлина зависит, присоединиться ли он к миссии по остановке россии или пассивно будет смотреть на это, что, по его словам, обречет их на то, что они будут на неправильной стороне истории.

«Прошел почти год с начала войны... Доказательства военных преступлений российской армии можно увидеть на телевидении и на YouTube. Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства», - заявил он, назвав позицию Германии «неприемлемой».

Детали

Моравецкий подчеркнул, что Германия не обязана отдавать все свои ресурсы, добавив, что Берлин «не должен ослаблять или саботировать деятельность других стран».

Он также сказал, что Польша тесно сотрудничает с США и создала коалицию европейских государств для поддержки Украины, но когда дела с тяжелыми вооружениями для Украины пошли лучше, «вмешалась Германия и вызвала сомнения».

«Враг находится на востоке, и мы тратим время на дискуссии, которые не приносят ничего хорошего», - сказал Моравецкий, добавив, что Германия попала в ловушку, которую сама же и устроила за годы поиска более тесных связей с Москвой.

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Комментарии Моравецкого прозвучали после встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, где союзники Киева пообещали дальнейшую военную поддержку, но не смогли согласовать отправку боевых танков.

На Германию нарастает давление с целью предоставить Украине боевые танки Leopard 2, но Берлин пока избегает каких-либо обязательств, а министр обороны Борис Писториус отмечает, что страна пытается сбалансировать «все плюсы и минусы» таких поставок.

Некоторые страны, включая Польшу и Финляндию, пообещали отправить в Украину свои танки Leopard 2 немецкого производства, но для этого требуют разрешения Берлина.