Україна та ЄС розроблять Стратегію розвитку Карпатського регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна разом з європейськими партнерами розпочали створення Макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону, реалізація якої сприятиме розвитку гірських територій країн – учасників Стратегії. Про це повідомив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода за результатами робочої зустрічі щодо макрорегіональної Стратегії ЄС для Карпатського регіону, передає УНН з посиланням на прес-службі Мінрегіону.
“Ця зустріч — початок координації зусиль та вироблення спільного бачення, довгострокової стратегії розвитку Карпатського регіону — справжнього природнього скарбу у центрі Європи, одного з найпривабливіших та найбільш самобутніх регіонів Центрально-Східної Європи, де проживає населення восьми країн: Польщі, України, Словаччини, Угорщини, Австрії, Румунії та Сербії”, — зазначив В.Негода.
За словами Першого заступника Міністра, потенціал цих територій в значній мірі не використовується, багаті природні ресурси, людський капітал та унікальна культурна спадщина усе ще не в повній мірі працюють на розвиток Карпатського регіону.
“На нашу думку, основною метою співпраці у підготовці та реалізації Стратегії має стати створення конкурентоспроможного, добре сполученого, безпечного та екологічно чистого регіону з високим рівнем життя та сталими добросусідськими відносинами між людьми. Тому українська сторона готова до підтримки діалогу на міжурядовому рівні з подальшим поданням звернення до Європейської Ради та Європейської Комісії щодо розробки макрорегіональної Стратегії для Карпатського регіону”, — сказав В.Негода.
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