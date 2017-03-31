Украина и ЕС разработают стратегию развития Карпатского региона

"Эта встреча - начало координации усилий и выработки общего видения, долгосрочной стратегии развития Карпатского региона - настоящего природного сокровища в центре Европы, одного из самых привлекательных и наиболее самобытных регионов Центрально-Восточной Европы, где проживает население восьми стран: Польши, Украины, Словакии, Венгрии, Австрии, Румынии и Сербии ", - отметил В.Негода.

По словам первого заместителя Министра, потенциал этих территорий в значительной мере не используется, богатые природные ресурсы, человеческий капитал и уникальная культурное наследие все еще не в полной мере работают на развитие Карпатского региона.

"По нашему мнению, основной целью сотрудничества в подготовке и реализации Стратегии должно стать создание конкурентоспособного, хорошо соединенного, безопасного и экологически чистого региона с высоким уровнем жизни и постоянными добрососедскими отношениями между людьми. Поэтому украинская сторона готова к поддержке диалога на межправительственном уровне с последующим представлением обращения к Европейского Совета и Европейской Комиссии по разработке макрорегионального Стратегии для Карпатского региона", - сказал В.Негода.

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