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Украина и ЕС разработают стратегию развития Карпатского региона

Украина и ЕС разработают стратегию развития Карпатского региона

Киев  •  УНН

 • 12871 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина вместе с европейскими партнерами начали создание макрорегионального Стратегии ЕС для Карпатского региона, реализация которой будет способствовать развитию горных территорий стран - участников Стратегии. Об этом сообщил первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода по результатам рабочей встречи по макрорегионального Стратегии ЕС для Карпатского региона, передает УНН со ссылкой на пресс-службе Минрегиона.

"Эта встреча - начало координации усилий и выработки общего видения, долгосрочной стратегии развития Карпатского региона - настоящего природного сокровища в центре Европы, одного из самых привлекательных и наиболее самобытных регионов Центрально-Восточной Европы, где проживает население восьми стран: Польши, Украины, Словакии, Венгрии, Австрии, Румынии и Сербии ", - отметил В.Негода.

По словам первого заместителя Министра, потенциал этих территорий в значительной мере не используется, богатые природные ресурсы, человеческий капитал и уникальная культурное наследие все еще не в полной мере работают на развитие Карпатского региона.

"По нашему мнению, основной целью сотрудничества в подготовке и реализации Стратегии должно стать создание конкурентоспособного, хорошо соединенного, безопасного и экологически чистого региона с высоким уровнем жизни и постоянными добрососедскими отношениями между людьми. Поэтому украинская сторона готова к поддержке диалога на межправительственном уровне с последующим представлением обращения к Европейского Совета и Европейской Комиссии по разработке макрорегионального Стратегии для Карпатского региона", - сказал В.Негода.

Как сообщал УНН, Г.Зубко рассказал о преимуществах развития индустриальных парков.

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