Україна та ЄС розпочали перегляд умов Угоди про Асоціацію

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна та ЄС провели переговори щодо внесення змін до Угоди про Асоціацію в частині збільшення тарифної квоти на імпорт українського м’яса птиці (курятини) на європейський ринок. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.