Україна та ЄС розпочали перегляд умов Угоди про Асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна та ЄС провели переговори щодо внесення змін до Угоди про Асоціацію в частині збільшення тарифної квоти на імпорт українського м’яса птиці (курятини) на європейський ринок. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.
"Наразі сторони здійснюють внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання відповідної угоди про внесення змін", - повідомили у МЕРТ.
При цьому, у міністерстві уточнили, що підписання угоди про внесення змін відбудеться не раніше, ніж 1 січня 2021 року.
Нагадаємо, вітчизняна галузь промисловості з виробництва курятини активно розвивається. Українські птахівники безперервно нарощують поставки продукції за кордон, завдяки чому країна утримує статус нетто-експортера курятини п’ятий рік поспіль.
Ба більше, у 2019 році, за прогнозами німецьких експертів, Україна збільшить показники експорту курятини до 350 тис. тонн, випередивши при цьому Росію, Білорусь та Канаду.
Минулого року вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.