Україна та Японія обговорили спільні кроки на міжнародній арені щодо ядерного роззброєння

“Сторони обговорили проблематику ядерного роззброєння, зокрема констатували спільність підходів щодо резолюції ООН під назвою: „Спільні напрямки дії та орієнтований на майбутнє діалог, спрямований на вільний від ядерної зброї світ“. На переконання співрозмовників, прийняття цієї резолюції стане ще одним кроком на шляху зміцнення зусиль міжнародного співтовариства у питанні нерозповсюдження ядерної зброї та ядерного роззброєння, а також контролю над засобами масового знищення”, — інформують в МЗС.

У пресслужбі повідомили, що під час зустрічі заступник міністра та посол відзначили позитивний досвід співпраці двох країн у сфері оборони та безпеки, яка здійснюється у рамках меморандуму між оборонними відомствами України та Японії. Вони домовились продовжити практику проведення українсько-японських консультацій у сфері протидії кіберзагрозам, а також зміцнювати взаємодію в оборонній та безпековій галузях.

Як повідомляв УНН, у Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї Україна нагадала про Будапештський меморандум.