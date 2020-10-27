Украина и Япония обсудили совместные шаги на международной арене по ядерному разоружению

“Стороны обсудили проблематику ядерного разоружения, в частности констатировали общность подходов по резолюции ООН под названием „Общие направления действия и ориентированный на будущее диалог, направленный на свободный от ядерного оружия мир“. По мнению собеседников, принятие этой резолюции станет еще одним шагом на пути укрепления усилий международного сообщества в вопросе нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения, а также контроля над средствами массового уничтожения”, — информируют в МИД.

В пресс-службе сообщили, что во время встречи заместитель министра и посол отметили положительный опыт сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности, осуществляемый в рамках меморандума между оборонными ведомствами Украины и Японии. Они договорились продолжить практику проведения украинско-японских консультаций в сфере противодействия киберугрозам, а также укреплять взаимодействие в оборонной сфере и сфере безопасности.

Как сообщал УНН, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия Украина напомнила о Будапештском меморандуме.