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Украина и Япония обсудили совместные шаги на международной арене по ядерному разоружению

Украина и Япония обсудили совместные шаги на международной арене по ядерному разоружению

Киев  •  УНН

 • 9492 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время встречи в понедельник заместитель министра Василий Боднар и посол Японии в Украине Такаши Кураи обсудили проблематику ядерного разоружения. Об этом сообщает пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

“Стороны обсудили проблематику ядерного разоружения, в частности констатировали общность подходов по резолюции ООН под названием „Общие направления действия и ориентированный на будущее диалог, направленный на свободный от ядерного оружия мир“. По мнению собеседников, принятие этой резолюции станет еще одним шагом на пути укрепления усилий международного сообщества в вопросе нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения, а также контроля над средствами массового уничтожения”, — информируют в МИД.

В пресс-службе сообщили, что во время встречи заместитель министра и посол отметили положительный опыт сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности, осуществляемый в рамках меморандума между оборонными ведомствами Украины и Японии. Они договорились продолжить практику проведения украинско-японских консультаций в сфере противодействия киберугрозам, а также укреплять взаимодействие в оборонной сфере и сфере безопасности.

Как сообщал УНН, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия Украина напомнила о Будапештском меморандуме.

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