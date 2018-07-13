Україна та Угорщина продовжать діалог на рівні міністрів - Порошенко

“У нас є і має бути діалог з угорцями. Більше того, можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Угорщини. Ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ, міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог й імплементуємо рішення Венеціанської комісії. Але Україна буде захищати свої національні інтереси”, — наголосив він.

Президент підкреслив, що дії української влади будуть виходити з національних інтересів України.

“Нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО ні зовні, я маю на увазі Росію, ні зсередини України, ні з середини НАТО”, — зазначив Глава держави.

Раніше глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що попри те, що Угорщина продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на вищих рівнях через Закон про освіту, на практичну співпрацю між Україною та НАТО це не має впливу.