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Україна та Угорщина продовжать діалог на рівні міністрів - Порошенко

Україна та Угорщина продовжать діалог на рівні міністрів - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Україна й Угорщина продовжать діалог щодо закону про освіту на рівні міністрів закордонних справ та міністрів освіти. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

“У нас є і має бути діалог з угорцями. Більше того, можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Угорщини. Ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ, міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог й імплементуємо рішення Венеціанської комісії. Але Україна буде захищати свої національні інтереси”, — наголосив він.

Президент підкреслив, що дії української влади будуть виходити з національних інтересів України.

“Нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО ні зовні, я маю на увазі Росію, ні зсередини України, ні з середини НАТО”, — зазначив Глава держави.

Раніше глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що попри те, що Угорщина продовжує блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на вищих рівнях через Закон про освіту, на практичну співпрацю між Україною та НАТО це не має впливу. 

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