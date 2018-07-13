Украина и Венгрия продолжат диалог на уровне министров - Порошенко

"У нас есть и должен быть диалог с венграми. Более того, могу сказать, что на саммите НАТО я имел короткую встречу с премьером Венгрии. Мы договорились о том, что на уровне министров иностранных дел, министров образования мы немедленно продолжим этот диалог и имплементируем решение Венецианской комиссии. Но Украина будет защищать свои национальные интересы", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что действия украинской власти будут исходить из национальных интересов Украины.

"Никому не удастся заблокировать украинскую интеграцию в НАТО ни внешне, я имею в виду Россию, ни изнутри Украины, ни со середины НАТО", - отметил Глава государства.

Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что несмотря на то, что Венгрия продолжает блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на высших уровнях из-за Закона об образовании, на практическое сотрудничество между Украиной и НАТО это не влияет.