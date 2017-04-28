Україна та Туреччина зміцнили військово-технічну співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов обговорив з директором Секретаріату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром реалізацію двосторонніх проектів військово-технічної співпраці. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України.
“Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання двосторонньої військово-технічної співпраці. Сторони наголосили, що в започаткованих спільних українсько-турецьких проектах вже є вагомі результати, що сприятиме зміцненню обороноздатності наших країн”, — йдеться у повідомленні.
Турецька сторона запросила секретаря РНБО України відвідати Міжнародну оборонну виставку “IDEF-2017”, які відбудеться у травні у Стамбулі.
Нагадаємо, що у рамках об’єднаної експозиції ДК “Укроборонпром” від України у виставці візьмуть участь провідні українські підприємства-розробники та виробники озброєнь: ДП КБ “Луч”, ДП “Антонов”, КБ “АО”, ДП “Мікротек”, які представлять новітні зразки стрілецької зброї, боєприпасів, засобів активного та динамічного захисту бронетанкової техніки.
Як повідомляв УНН 18 квітня, МЗС попередило українців про продовження надзвичайного стану в Туреччині.