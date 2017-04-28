Украина и Турция укрепили военно-техническое сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с директором Секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демир реализацию двусторонних проектов военно-технического сотрудничества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Во время встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества. Стороны отметили, что в начатых совместных украинского-турецких проектах уже есть весомые результаты, что будет способствовать укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в сообщении.
Турецкая сторона пригласила секретаря СНБО Украины посетить Международную оборонную выставку "IDEF-2017", которая состоится в мае в Стамбуле.
Напомним, что в рамках объединенной экспозиции государственной компании "Укроборонпром" от Украины в выставке примут участие ведущие украинские предприятия-разработчики и производители вооружений ГП КБ "Луч", ГП "Антонов", КБ "АО", ГП "Микротек", которые представят новейшие образцы стрелкового оружия, боеприпасов, средств активного и динамической защиты бронетанковой техники.
Как сообщал УНН 18 апреля, МИД предупредил украинцев о продлении чрезвычайного положения в Турции.