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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Турция укрепили военно-техническое сотрудничество

Киев • УНН

 • 8020 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с директором Секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демир реализацию двусторонних проектов военно-технического сотрудничества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина и Турция укрепили военно-техническое сотрудничество

"Во время встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества. Стороны отметили, что в начатых совместных украинского-турецких проектах уже есть весомые результаты, что будет способствовать укреплению обороноспособности наших стран", - говорится в сообщении.

Турецкая сторона пригласила секретаря СНБО Украины посетить Международную оборонную выставку "IDEF-2017", которая состоится в мае в Стамбуле.

Напомним, что в рамках объединенной экспозиции государственной компании "Укроборонпром" от Украины в выставке примут участие ведущие украинские предприятия-разработчики и производители вооружений ГП КБ "Луч", ГП "Антонов", КБ "АО", ГП "Микротек", которые представят новейшие образцы стрелкового оружия, боеприпасов, средств активного и динамической защиты бронетанковой техники.

Как сообщал УНН 18 апреля, МИД предупредил украинцев о продлении чрезвычайного положения в Турции.

Украинские Национальные Новости

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