Україна та Румунія працюватимуть над вирішенням питань національних меншин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У МЗС України відбулися політичні консультації заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара із Державним секретарем Міністерства закордонних справ Румунії Денуцем Некулеєску. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Сторони обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин, розвиток політичного діалогу з акцентом на тематиці загальноєвропейської та регіональної безпеки, а також культурно-гуманітарну проблематику.
“В.Боднар поінформував румунського колегу про хід імплементації положень Закону України „По освіту“ та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні. Сторони погодилися з необхідністю пошуку компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії”, — вказано у повідомленні відомства.
Глава румунської делегації підтвердив підтримку Румунією європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Як повідомляв УНН, Україна припинить участь в СНД.