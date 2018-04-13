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Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств

Украина и Румыния будут работать над решением вопросов национальных меньшинств

Киев  •  УНН

 • 9983 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В МИД Украины состоялись политические консультации заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднаря с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Румынии Денуцем Некулееску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Стороны обсудили комплекс вопросов украинско-румынских отношений, развитие политического диалога с акцентом на тематике общеевропейской и региональной безопасности, а также культурно-гуманитарную проблематику.

“В.Боднар проинформировал румынского коллегу о ходе имплементации положений Закона Украины „Об образовании“ и актуальные вопросы защиты прав представителей национальных меньшинств в Украине. Стороны согласились с необходимостью поиска компромиссных подходов в вопросе обеспечения образовательных прав румынского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Румынии”, — указано в сообщении ведомства.

Глава румынской делегации подтвердил поддержку Румынией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщал УНН, Украина прекратит участие в СНГ.

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