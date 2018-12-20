Україна та Росія зійдуться у битві за міжнародний ринок курятини

Згідно з прогнозом відомства, в наступному році Україна збільшить експорт курятини на 16,7% - до 350 тис. т. У рейтингу найбільших експортерів м'яса птиці Україна зараз обіймає почесне 6-е місце.

За Україною слідує Білорусь, потім - Росія. І остання, за прогнозами США, теж готова збільшувати експорт і активно змагатися з Україною за "місце під сонцем".

Так, американські експерти стверджують, що в 2019-му Росія збільшить показники експорту курятини на 20%.

Утім, навіть збільшення обсягів експорту навряд чи дозволить РФ обійти Україну. Загальний обсяг експорту РФ сьогодні становить 180 тис. тонн продукту, що удвічі менше, ніж експорт України.

Лідером за обсягами експорту курятини залишається Бразилія. У 2019-му країна поставить за кордон 3 млн 775 тис. тонн продукту. Але це - всього на 5,7% більше, ніж у поточному році.

Річний приріст поставок курятини з ЄС становитиме 5,2%, з Китаю - 3,2%, з Туреччини - 5,3%.

Нагадаємо, Україна експортує вітчизняну курятину в 80 країн світу. Тільки з початку року свої ринки відкрили такі країни, як Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.

За останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини в світі.

І якщо в глобальному рейтингу експортерів курятини Україна у цьому році обійняла 6-е місце, обігнавши Росію і Канаду, то в країнах ЄС і зовсім опинилися у трійці основних постачальників.

Головними конкурентами України в ЄС є Бразилія і Таїланд. Однак найбільший виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) запевняє, що найближчим часом він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

Довідка УНН: "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) годує своєю продукцією третину українців.