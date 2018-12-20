Украина и Россия сойдутся в схватке за международный рынок курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Американские эксперты спрогнозировали рекордный рост экспорта украинской курятины в следующем году. Об этом говорится в документе Министерства сельского хозяйства США, передает УНН.
Согласно прогнозу ведомства, в следующем году Украина увеличит экспорт курятины на 16,7% - до 350 тыс. т. В рейтинге крупнейших экспортеров мяса птицы Украина сейчас занимает почетное 6-е место.
За Украиной следует Беларусь, после - Россия. И последняя, по прогнозам США, тоже готова увеличивать экспорт и активно соперничать с Украиной за "место под солнцем".
Так, американские эксперты утверждают, что в 2019-м Россия увеличит показатели экспорта курятины на 20%.
Впрочем, даже увеличение объёмов экспорта вряд ли позволит РФ обойти Украину. Общий объём экспорта РФ сегодня составляет 180 тыс. тонн продукта, что в два раза меньше, чем экспорт Украины.
Лидером по объёмам экспорта курятины остается Бразилия. В 2019 году страна поставит за границу 3 млн 775 тыс. тонн продукта. Но это - всего на 5,7% больше, чем в текущем году.
Годовой прирост поставок курятины с ЕС составит 5,2%, с Китая - 3,2%, с Турции - 5,3%.
Напомним, Украина экспортирует отечественную курятину в 80 стран мира. Только с начала года свои рынки открыли такие страны, как Албания, Гана, Гонконг и Марокко.
За последние годы Украина трансформировалась из импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире.
И если в глобальном рейтинге экспортёров курятины Украина в этом году заняла 6-е место, обогнав Россию и Канаду, то в странах ЕС и вовсе оказалась в тройке основных поставщиков.
Главными конкурентами Украины в ЕС являются Бразилия и Таиланд. Однако крупнейший производитель и экспортёр курятины "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) уверяет, что в ближайшее время он максимально приблизится к объёмам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.
Справка УНН: “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) кормит своей продукцией треть украинцев.