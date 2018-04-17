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Україна та Польща обговорили співпрацю між правоохоронними органами

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Посол України у Польщі Андрій Дещиця та міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Йоахім Брудзінський обговорили співпрацю між правоохоронними органами обох країн. Про це написав на своєму мікроблозі у Twitter Дещиця, передає УНН.

Україна та Польща обговорили співпрацю між правоохоронними органами

“Важлива зустріч з Міністром внутрішніх справ та адміністрації Республіки Польща Йоахімом Брудзінським про співпрацю між правоохоронними органами України та Польщі, розбудову прикордонної інфраструктури та захист прав українців у Польщі”, — зазначив посол.

Нагадаємо, відновлення співпраці польського з Українським інститутом національної пам’яті стане можливим при виконанні українцями кількох умов, в тому числі розблокуванні ексгумації та публікації досягнень Польсько-українського форуму істориків.

Напередодні віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив УНН, що українська сторона направила до Варшави свою позицію щодо відновлення співпраці інститутів національної пам’яті України і Польщі, а також міністерств культури обох країн. 

Як повідомляв УНН, один раунд українсько-польських переговорів щодо історичних питань і відносин між країнами на рівні віце-прем’єр-міністрів пройшов в лютому в Варшаві, але переговори ще триватимуть

Дискусії України і Польщі точаться навколо питання про проведення ексгумації останків поляків, загиблих і похованих на території України, зокрема під час Волинської трагедії.

Крім того, в Україні викликав занепокоєння новий закон із забороною “бандеризму” — зміни в закон про Інститут національної пам’яті Польщі. 

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