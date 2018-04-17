Украина и Польша обсудили сотрудничество между правоохранительными органами

"Важная встреча с Министром внутренних дел и администрации Польши Иоахимом Брудзинским о сотрудничестве между правоохранительными органами Украины и Польши, развитие пограничной инфраструктуры и защите прав украинцев в Польше", - отметил посол.

Напомним, возобновление сотрудничества польского с Украинским институтом национальной памяти станет возможным при выполнении украинцами нескольких условий, в том числе разблокировании эксгумации и публикации достижений Польско-украинского форума историков.

Накануне вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил УНН, что украинская сторона направила в Варшаву свою позицию относительно возобновления сотрудничества институтов национальной памяти Украины и Польши, а также министерств культуры обеих стран.

Как сообщал УНН, один раунд украинско-польских переговоров по историческим вопросам и отношений между странами на уровне вице-премьер-министров прошел в феврале в Варшаве, но переговоры еще будут продолжаться.

Дискуссии Украины и Польши вызывает вопрос о проведении эксгумации останков поляков, погибших и похороненных на территории Украины, в частности во время Волынской трагедии.

Кроме того, в Украине вызвал беспокойство новый закон относительно запрета "бандеризма" - изменения в закон об Институте национальной памяти Польши.