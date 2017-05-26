Україна та ОПЕК підписали угоду про заохочення та захист інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Сьогодні, 26 травня, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у Відні підписав Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом Міжнародного розвитку ОПЕК, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Угода передбачає надання режиму найбільшого сприяння щодо розпорядження інвестиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню обсягів іноземних інвестицій в ключові галузі економіки України.
“Ми розглядаємо Фонд ОПЕК як важливого партнера та потужну фінансову установу. Угода посилить взаємовигідну співпрацю України з Фондом задля досягнення стійкого соціально-економічного зростання та розширення можливостей для розвитку людського потенціалу для поліпшення якості життя українських громадян”, — зазначив С.Кубів.
Він також нагадав, що Фонд Міжнародного розвитку ОПЕК здійснює фінансування державного сектору без додаткових вимог, в той час як для фінансування приватного сектора, Фонд спершу укладає рамкову угоду з урядом країни-одержувача.
“Підписання Угоди сприятиме ефективному залученню інвестицій Фонду в економіку України, а також підтримці малих та середніх підприємств у різних сферах, зокрема, енергетиці, інфраструктурі, агропромисловому комплексі та ін. Для нас це — додатковий фінансовий ресурс, що сприятиме розбудові Української держави”, — підкреслив С.Кубів.
Як повідомляв УНН, Державний фонд регіонального розвитку профінансує 361 інвестпроект.