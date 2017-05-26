Украина и ОПЕК подписали соглашение о поощрении и защите инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня, 26 мая, Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов в Вене подписал Соглашение о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом Международного развития ОПЕК, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Соглашение предусматривает предоставление режима наибольшего благоприятствования по распоряжению инвестициями и прогнозируемо будет способствовать увеличению объемов иностранных инвестиций в ключевые отрасли экономики Украины.
"Мы рассматриваем Фонд ОПЕК как важного партнера и мощное финансовое учреждение. Соглашение усилит взаимовыгодное сотрудничество Украины с Фондом для достижения устойчивого социально-экономического роста и расширения возможностей для развития человеческого потенциала для улучшения качества жизни украинских граждан", - отметил С.Кубив.
Он также напомнил, что Фонд Международного развития ОПЕК осуществляет финансирование государственного сектора без дополнительных требований, в то время как для финансирования частного сектора, Фонд сначала заключает рамочное соглашение с правительством страны-получателя.
"Подписание Соглашения будет способствовать эффективному привлечению инвестиций Фонда в экономику Украины, а также поддержке малых и средних предприятий в различных сферах, в частности, энергетике, инфраструктуре, агропромышленном комплексе и др. Для нас это - дополнительный финансовый ресурс, способствовать развитию Украинского государства ", - подчеркнул С.Кубив.
Как сообщал УНН, Государственный фонд регионального развития профинансирует 361 инвестпроект.