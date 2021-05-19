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Україна та Німеччина посилили співпрацю в аграрному секторі

Київ • УНН

 • 15467 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Україна та Німеччина підписали меморандум про співпрацю у чотирьох галузях економіки. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації бізнесу і торгівлі, передає УНН.

Україна та Німеччина посилили співпрацю в аграрному секторі

Деталі

Документ підписано 17 травня, у Києві. Підписантами меморандуму виступили Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) та Німецька федеральна асоціація економічного розвитку і зовнішньої торгівлі (BWA). З боку UBTA меморандум підписав Голова правління асоціації Дмитро Лось, з боку BWA – Президент асоціації Томас Заппер.

Документ передбачає посилення співпраці України та Німеччини у таких галузях: агросектор, машинобудування, будівництво та інноваційні технології.

Цитата:

"BWA має багаторічну історію успішної роботи з країнами СНД, країнами Центральної та Східної Європи. Мені надзвичайно приємно поглиблювати нашу співпрацю з Україною, та сподіваємось що в майбутньому Україна відкриється для Німеччини як країна з великими можливостями", - зазначив Шуман, додаючи, що BWA з нетерпінням чекає повноцінного початку партнерства з UBTA.

"Та культивації потенціалу економічних відносин між Німеччиною та Україною", - підкреслив він.

У свою чергу Лось зауважив, що відтепер українські та німецькі підприємці мають підґрунтя для обміну ідеями щодо актуальних питань і трендів економічної співпраці між Києвом та Берліном.

"В умовах карантинних обмежень на ділові подорожі між Україною та країнами Європи, такі контакти набувають особливої цінності", – відзначив він.

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