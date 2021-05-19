Украина и Германия усилили сотрудничество в аграрном секторе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве в четырех отраслях экономики. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации бизнеса и торговли, передает УНН.
Детали
Документ подписан 17 мая, в Киеве. Подписантами меморандума выступили Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и Немецкая федеральная ассоциация экономического развития и внешней торговли (BWA). Со стороны UBTA меморандум подписал Глава правления ассоциации Дмитрий Лось, со стороны BWA - Президент ассоциации Томас Заппер.
Документ предусматривает усиление сотрудничества Украины и Германии в следующих областях: агросектор, машиностроение, строительство и инновационные технологии.
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"BWA имеет многолетнюю историю успешной работы со странами СНГ, странами Центральной и Восточной Европы. Мне очень приятно углублять наше сотрудничество с Украиной, и надеемся, что в будущем Украина откроется для Германии как страна с большими возможностями", - отметил Шуман, добавляя, что BWA с нетерпением ждет полноценного начала партнерства с UBTA.
"И культивации потенциала экономических отношений между Германией и Украиной", - подчеркнул он.
В свою очередь Лось отметил, что отныне украинские и немецкие предприниматели имеют основу для обмена идеями по актуальным вопросам и трендам экономического сотрудничества между Киевом и Берлином.
"В условиях карантина на деловые путешествия между Украиной и странами Европы, такие контакты приобретают особую ценность", - отметил он.