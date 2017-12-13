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Україна та НАТО обговорили питання можливого розширення військових програм

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У рамках робочого візиту до керівних структур НАТО Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов відвідав штаб Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, де провів переговори з військовим керівництвом Альянсу, передає УНН з посиланням на прес-служб РНБО.

Повідомляється, що під час переговорів сторони проаналізували поточну безпекову ситуацію в Україні та Європі, що склалася внаслідок гібридної агресії Російської Федерації.

За словами Турчинова, для підтримання безпеки у Європі надзвичайно важливо нарощувати співробітництво між Україною і НАТО.

“У цьому контексті сторони обговорили питання можливого розширення військових програм, які можуть бути реалізовані за участю України”, — наголосили у прес-службі.

Окрім того, Секретар РНБО України підкреслив, що наша держава не має наміру зменшувати свій внесок до міжнародних операцій НАТО та Сил реагування Альянсу. Крім того йшла мова про покращення обміну інформацією між розвідувальними органами України та Альянсу і співпрацю у забезпеченні надійної протидії кібернетичній агресії.

Також за даними прес-служби, під час перебування в штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО Секретар РНБО України ознайомився з досвідом функціонування Багатоцільового центру управління операціями з врегулювання криз НАТО.

“Для України надзвичайно важливо переходити на сучасні системи аналізу та прийняття рішень, саме такі технології відпрацьовуються в Головному ситуаційному центрі України при РНБО та системі ситуаційних центрів, які вибудовуються по всій країні”, — цитує прес-служба Турчинова.

Турчинов пояснив, що йдеться про сучасні інформаційні технології, “які дозволяють здійснювати швидкий і якісний аналіз ситуації з використанням всіх наявних джерел інформації, та вчасно і адекватно реагувати на сучасні виклики”.

Як повідомляв УНН, проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться до кінця 2017 року.

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