Украина и НАТО обсудили вопросы возможного расширения военных программ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В рамках рабочего визита в руководящие структуры НАТО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил штаб Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, где провел переговоры с военным руководством Альянса, передает УНН со ссылкой на пресс-служб СНБО.
Сообщается, что во время переговоров стороны проанализировали текущую ситуацию безопасности в Украине и Европе, сложившейся в результате гибридной агрессии Российской Федерации.
По словам Турчинова, для обеспечения безопасности в Европе чрезвычайно важно наращивать сотрудничество между Украиной и НАТО.
"В этом контексте стороны обсудили вопросы возможного расширения военных программ, которые могут быть реализованы при участии Украины", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что наше государство не намерено уменьшать свой вклад в международных операциях НАТО и Сил реагирования НАТО. Кроме того шла речь об улучшении обмена информацией между разведывательными органами Украины и Альянса и сотрудничество в обеспечении надежной противодействия кибернетической агрессии.
Также по данным пресс-службы, во время пребывания в штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО Секретарь СНБО Украины ознакомился с опытом функционирования Многоцелевого центра управления операциями по урегулированию кризисов НАТО.
"Для Украины очень важно переходить на современные системы анализа и принятия решений, именно такие технологии отрабатываются в Главном ситуационном центре Украины при СНБО и системе ситуационных центров, выстраиваются по всей стране", - цитирует пресс-служба Турчинова.
Турчинов объяснил, что речь идет о современных информационных технологиях, "которые позволяют осуществлять быстрый и качественный анализ ситуации с использованием всех имеющихся источников информации, и вовремя и адекватно реагировать на современные вызовы".
Как сообщал УНН, проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится до конца 2017 года.