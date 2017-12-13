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Украина и НАТО обсудили вопросы возможного расширения военных программ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. В рамках рабочего визита в руководящие структуры НАТО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов посетил штаб Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, где провел переговоры с военным руководством Альянса, передает УНН со ссылкой на пресс-служб СНБО.

Сообщается, что во время переговоров стороны проанализировали текущую ситуацию безопасности в Украине и Европе, сложившейся в результате гибридной агрессии Российской Федерации.

По словам Турчинова, для обеспечения безопасности в Европе чрезвычайно важно наращивать сотрудничество между Украиной и НАТО.

"В этом контексте стороны обсудили вопросы возможного расширения военных программ, которые могут быть реализованы при участии Украины", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что наше государство не намерено уменьшать свой вклад в международных операциях НАТО и Сил реагирования НАТО. Кроме того шла речь об улучшении обмена информацией между разведывательными органами Украины и Альянса и сотрудничество в обеспечении надежной противодействия кибернетической агрессии.

Также по данным пресс-службы, во время пребывания в штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО Секретарь СНБО Украины ознакомился с опытом функционирования Многоцелевого центра управления операциями по урегулированию кризисов НАТО.

"Для Украины очень важно переходить на современные системы анализа и принятия решений, именно такие технологии отрабатываются в Главном ситуационном центре Украины при СНБО и системе ситуационных центров, выстраиваются по всей стране", - цитирует пресс-служба Турчинова.

Турчинов объяснил, что речь идет о современных информационных технологиях, "которые позволяют осуществлять быстрый и качественный анализ ситуации с использованием всех имеющихся источников информации, и вовремя и адекватно реагировать на современные вызовы".

Как сообщал УНН, проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоится до конца 2017 года.

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