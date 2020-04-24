Україна та Люксембург планують підписати угоду про економічне співробітництво – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном. Сторони підтвердили намір підписати угоду про економічне співробітництво. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном. Міністри підтвердили намір підписати угоду про економічне співробітництво між Україною та Люксембургом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили співробітництво України та Люксембургу з метою відновлення інфраструктури Луганської області, яка страждає від збройної агресії.
"Глава МЗС України поінформував свого колегу про безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу у "нормандському форматі" та підготовку до розмови міністрів закордонних справ чотирьох країн", - додали у МЗС.
Окрім того, Кулеба запросив Жана Ассельборна відвідати Україну та передав запрошення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля люксембурзькому колезі Ксав’є Бетелю відвідати з офіційним візитом нашу державу.
"Міністри висловилися за взаємодію на тлі світової епідеміологічної кризи, а також обмінялися набутим досвідом у протидії поширенню вірусу COVID-19. Жан Ассельборн запевнив у незмінності підтримки Люксембургом територіальної цілісності і суверенітету України та санкційної політики ЄС щодо Росії", - йдеться у повідомленні.
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