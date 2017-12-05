Україна та Китай запланували спільних проектів на 7 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна та Китай мають плани для реалізації спільних проектів на загальну суму 7 млрд дол. США. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман після зустрічі з урядовою делегацією Китаю на чолі з віце-прем’єром Державної Ради Китаю Ма Каєм, передає УНН.
“Надзвичайно конструктивна зустріч: ми окреслили плани, шляхи їх реалізації і готові розпочати нову сторінку нашої стратегічної співпраці. Наш спільний проектний портфель сягає 7 млрд дол.”, — зазначив він.
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За його словами, друга економіка світу пропонує Україні не тільки реалізацію передових транскордонних проектів на зразок “Один пояс — один шлях”, але й відновлення двосторонніх ініціатив — в агровиробництві, інфраструктурному будівництві, в авіабудуванні, освоєнні космосу та формуванні спільних індустріальних парків.
Крім того, зауважив Глава уряду, уряд запросив китайський бізнес взяти участь у приватизації українських держактивів і активно заходити на наш банківський ринок.
Нагадаємо, Україна та Македонія домовилися про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.