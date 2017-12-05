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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9249 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22172 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100443 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110169 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130709 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106567 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108184 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113226 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

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Актуальное
Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.

Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.

Киев  •  УНН

 • 16801 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина и Китай имеют планы для реализации совместных проектов на общую сумму 7 млрд долл. США. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с правительственной делегацией Китая во главе с вице-премьером Государственного Совета Китая Ма Каем, передает УНН.

"Чрезвычайно конструктивная встреча: мы обозначили планы, пути их реализации и готовы начать новую страницу нашего стратегического сотрудничества. Наш общий проектный портфель достигает 7 млрд долл.", - отметил он.

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По его словам, вторая экономика мира предлагает Украине не только реализацию передовых трансграничных проектов вроде "Один пояс - один путь", но и восстановление двусторонних инициатив - в агропроизводстве, инфраструктурном строительстве, в авиастроении, освоении космоса и формировании совместных индустриальных парков.

Кроме того, отметил глава правительства, правительство пригласило китайский бизнес принять участие в приватизации украинских госактивов и активно заходить на наш банковский рынок.

Напомним, Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики.

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