Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина и Китай имеют планы для реализации совместных проектов на общую сумму 7 млрд долл. США. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с правительственной делегацией Китая во главе с вице-премьером Государственного Совета Китая Ма Каем, передает УНН.
"Чрезвычайно конструктивная встреча: мы обозначили планы, пути их реализации и готовы начать новую страницу нашего стратегического сотрудничества. Наш общий проектный портфель достигает 7 млрд долл.", - отметил он.
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По его словам, вторая экономика мира предлагает Украине не только реализацию передовых трансграничных проектов вроде "Один пояс - один путь", но и восстановление двусторонних инициатив - в агропроизводстве, инфраструктурном строительстве, в авиастроении, освоении космоса и формировании совместных индустриальных парков.
Кроме того, отметил глава правительства, правительство пригласило китайский бизнес принять участие в приватизации украинских госактивов и активно заходить на наш банковский рынок.
Напомним, Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики.