Украина и Китай запланировали совместных проектов на 7 млрд долл.

"Чрезвычайно конструктивная встреча: мы обозначили планы, пути их реализации и готовы начать новую страницу нашего стратегического сотрудничества. Наш общий проектный портфель достигает 7 млрд долл.", - отметил он.

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По его словам, вторая экономика мира предлагает Украине не только реализацию передовых трансграничных проектов вроде "Один пояс - один путь", но и восстановление двусторонних инициатив - в агропроизводстве, инфраструктурном строительстве, в авиастроении, освоении космоса и формировании совместных индустриальных парков.

Кроме того, отметил глава правительства, правительство пригласило китайский бизнес принять участие в приватизации украинских госактивов и активно заходить на наш банковский рынок.

Напомним, Украина и Македония договорились о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики.