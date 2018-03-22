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Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна та Катар підписали Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів.

“20 березня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом із міністром фінансів Держави Катар Алі Аль-Емаді підписали Угоду між урядом України та урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протокол до неї”, — йдеться у повідомленні.

Метою підписання цих документів є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Катаром в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Як зазначили у Мінфіні, це:

  • створює сприятливі умови для інвесторів України та Держави Катар;
  • стимулює ділову ініціативу підприємців;
  • регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами.

Завдяки цьому вдасться:

  • запобігати ухиленням від сплати податків;
  • усунути податкову дискримінацію;
  • створити механізми щодо покращення співробітництва між податковими органами України та Держави Катар;
  • забезпечити обмін податковою інформацією.

Проект Угоди передбачає такі ставки оподаткування дивідендів, процентів та роялті:

  • дивіденди — загальна ставка 10%; 5% — для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 10% капіталу компанії, яка такі дивіденди виплачує;
  • проценти — загальна ставка 10%; 5% — для процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем в кредит промислового, комерційного або наукового обладнання;
  • відносно будь-якої позики, що надається банком; 0% — для процентів, фактичним власником яких є Договірна Держава, адміністративно-територіальна одиниця, місцеві органи влади або Центральний банк;
  • роялті — загальна ставка 10%; 5% — для роялті відносно авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди підписали Протокол щодо внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

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