Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней, передает УНН со ссылкой на Министерство финансов.
“20 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади подписали Соглашение между правительством Украины и правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней”, — говорится в сообщении.
Целью подписания этих документов является избежании двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Катаром в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.
Как отметили в Минфине, это:
-
- создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Государства Катар;
-
- стимулирует деловую инициативу предпринимателей;
-
- регулирует вопросы международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.
-
Благодаря этому удастся:
-
- предотвращать уклонение от уплаты налогов;
-
- устранить налоговую дискриминацию;
-
- создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Государства Катар;
-
- обеспечить обмен налоговой информацией.
-
Проект Соглашения предусматривает такие ставки налогообложения дивидендов, процентов и роялти:
-
- дивиденды — общая ставка 10%; 5% — для дивидендов, получаемых компанией, владеющей не менее 10% капитала компании, которая такие дивиденды выплачивает;
-
- проценты — общая ставка 10%; 5% — для процентов, уплачиваемых в связи с продажей в кредит промышленного, коммерческого или научного оборудования;
-
- относительно любой займа, предоставляемого банком; 0% — для процентов, фактическим владельцем которых является Государство, административно-территориальная единица, местные органы власти или Центральный банк;
-
- роялти — общая ставка 10%; 5% — для роялти относительно авторских прав на научные произведения, патента, торговой марки, секретной формулы, процесса или информации относительно промышленного, коммерческого или научного опыта.
-
Напомним, Украина и Нидерланды подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения.