Україна та Ізраїль завершили IV раунд переговорів щодо угоди про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Україна та Ізраїль завершили IV раунд переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, які тривали 24-26 січня 2017 року у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Триденні переговори були інтенсивними та насиченими. Ми ретельно (по кожній тарифній лінії) обговорили можливості лібералізації Державою Ізраїль для продукції сільськогосподарського сектору. Такі преференції є важливими з точки зору збільшення потенціалу поточних та майбутніх українських експортерів. Сподіваємось, що наступний етап перемовин буде не менш активним”, — повідомила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України Наталія Микольська, яка очолює переговорну групу з українського боку.
У рамках цього раунду сторони опрацювали основні питання положень проекту: інституційні, загальні та прикінцеві положення, митні процедури, правила походження, торгівлю товарами, врегулювання спорів тощо.
За результатами раунду сторонами намічено кроки подальшої роботи для проведення наступної сесії переговорів у поточному році.
Як повідомляв УНН 24 січня, Україна та Ізраїль продовжили переговори щодо угоди про вільну торгівлю.