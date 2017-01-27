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Украина и Израиль завершили IV раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Украина и Израиль завершили IV раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Киев • УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Украина и Израиль завершили IV раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем, которые продолжались 24-26 января 2017 в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Трехдневные переговоры были интенсивными и насыщенными. Мы тщательно (по каждой тарифной линии) обсудили возможности либерализации Государством Израиль для продукции сельскохозяйственного сектора. Такие преференции важны с точки зрения увеличения потенциала текущих и будущих украинских экспортеров. Надеемся, что следующий этап переговоров будет не менее активным", - сообщила заместитель Министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, которая возглавляет переговорную группу с украинской стороны.

В рамках этого раунда стороны проработали основные вопросы положений проекта: институциональные, общие и заключительные положения, таможенные процедуры, правила происхождения, торговлю товарами, урегулирования споров и тому подобное.

По результатам раунда сторонами намечены шаги дальнейшей работы для проведения следующей сессии переговоров в текущем году.

Как сообщал УНН 24 января, Украина и Израиль продолжили переговоры по соглашению о свободной торговле.

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