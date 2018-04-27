Україна та Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Напередодні технічно парафували угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
"26 квітня глави української та ізраїльської делегацій технічно парафували угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль. Це наступний крок на шляху до її підписання", - повідомили у відомстві.
У МЕРТ нагадали, що 28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди, зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох країн для затвердження.
Також у міністерстві повідомили, що експорт української продукції до Ізраїлю демонструє стрімке зростання. У 2017 році обсяг експорту українських товарів становив 604,6 млн доларів та збільшився в порівнянні з 2016 роком. Сторони очікують, що лібералізація ринків товарів стане поштовхом для зростання обсягів торгівлі.
Раніше у Мінекономрозвитку розповіли про особливості ЗВТ з Ізраїлем.