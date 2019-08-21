Україна та Ізраїль співпрацюватимуть у сфері промислової власності
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представники України та Ізраїлю підписали Меморандум про співпрацю у сфері промислової власності, пердає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Так, державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олексій Перевезенцев та посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та ізраїльським патентним відомством міністерства юстиції Ізраїлю про співпрацю у сфері промислової власності.
"Документ розширить двостороннє співробітництво через налагодження прямого співробітництва між відповідними відомствами України та Ізраїлю, сприятиме розвитку і зміцненню національних систем промислової власності, створенню механізмів співробітництва", - йдеться в повідомленні.
Меморандум передбачає такі напрямки співробітництва: обмін інформацією про законодавство з патентів, промислових зразків, торговельних марок, зазначень походження та географічних зазначень; затвердження процедури надання правової охорони об’єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи; діяльність в сфері інформаційних послуг; обмін досвідом і знаннями щодо управління процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку; сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони промислової власності та інші напрямки.
Також, планується проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл, навчання персоналу та підвищення кваліфікації шляхом стажування та практичних тренінгів.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що уряд готовий сприяти ізраїльським проектам в Україні.