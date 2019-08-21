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Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере промышленной собственности

Украина и Израиль будут сотрудничать в сфере промышленной собственности

Киев  •  УНН

 • 27596 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представители Украины и Израиля подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере промышленной собственности, пердает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так, государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев и посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции Израиля о сотрудничестве в сфере промышленной собственности.

"Документ расширит двустороннее сотрудничество через налаживание прямого сотрудничества между соответствующими ведомствами Украины и Израиля, будет способствовать развитию и укреплению национальных систем промышленной собственности, созданию механизмов сотрудничества", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает следующие направления сотрудничества: обмен информацией о законодательстве по патентам, промышленным образцам, товарным знакам, указаниям происхождения и географическим указаниям; утверждение процедуры предоставления правовой охраны объектам права промышленной собственности, в частности, в сфере патентного поиска и практики проведения экспертизы; деятельность в сфере информационных услуг; обмен опытом и знаниями по управлению процессом экспертизы и организации автоматизированного поиска; содействие малым и средним предприятиям в области охраны промышленной собственности и другие направления.

Также, планируется проведение совместных конференций, семинаров и форумов с целью повышения уровня информированности заинтересованных кругов, обучение персонала и повышение квалификации путем стажировки и практических тренингов.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что правительство готово способствовать израильским проектам в Украине.

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