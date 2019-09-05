Україна та Ізраїль: спала напруга пропуску громадян на кордоні

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Починаючи з кінця липня громадянам Ізраїлю фактично не відмовляли у перетині українського кордону та помітно спала напруга по відношенню до громадян України, що їдуть в Ізраїль. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.