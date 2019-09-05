Україна та Ізраїль: спала напруга пропуску громадян на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Починаючи з кінця липня громадянам Ізраїлю фактично не відмовляли у перетині українського кордону та помітно спала напруга по відношенню до громадян України, що їдуть в Ізраїль. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
"Громадяни Ізраїлю, починаючи з кінця липня, не отримали жодного необґрунтованого непропуску в Україну. З початку року 716 громадян Ізраїлю були не пропущені до України, а починаючи з кінця липня відмов фактично не було", - повідомили у пресслужбі.
У той же час трішки спала напруга щодо громадян України, що їдуть в Ізраїль. Однак, прикордонники досі фіксують факт непропуску українців.
"Наприклад за минулу добу (4 вересня), 8 громадян України не буди пропущені до Ізраїлю. З кінця липня цифра становить майже 360 українців. Всього з початку року - 2790 українців", - повідомили у пресслужбі.
Проте, за інформацією прикордонників, українцям почали видавати документи, які обґрунтовують відмову у перетині кордону Ізраїлю.
"Раніше громадянам України взагалі не повідомлялися причини відмови і не видавалися жодних документів, які б обґрунтовували відмову. Останнім часом ми фіксуємо, що частині українців, яких не пропускають, видаються документи. В них зазначається, що вони не можуть підтвердити свої поїздки в Ізраїль", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Україна та Ізраїль остаточно домовилися вирішити проблему численних відмов українцям у в'їзді до Ізраїлю.