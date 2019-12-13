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Україна та Грузія обговорили активізацію співпраці між країнами

Україна та Грузія обговорили активізацію співпраці між країнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков обговорив з прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа активізацію співпраці з Україною, зокрема, спільних дій щодо захисту територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа. Під час зустрічі вони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами та перспективи розвитку дипломатичних платформ, членами яких є Україна і Грузія", - йдеться у повідомленні.

За словами Разумкова, одним із дієвих і ефективних механізмів співпраці є парламентські групи дружби. Голова ВРУ також закликав представників Грузії діяти спільно у питаннях захисту територіальної цілісності і суверенітету України й інших держав, щодо яких здійснюється агресія.

Голова парламенту зазначив, що необхідно активізувати роботу міжнародних об’єднань, таких як ГУАМ, МПА "Україна-Молдова-Грузія" та Східного партнерства.

"Впевнений, що в цьому напрямі ми зможемо зробити ефективні кроки разом. Це саме той формат для наших народів і держав, який буде об’єднувати", - зазначив прем’єр-міністр Грузії.

Окрім того він запевнив у готовності і надалі підтримувати український народ та запропонував створити коаліцію за розвиток без агресії для захисту базових інтересів країн.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках завершення головування України у 2019 році в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ - провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та віце-прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим.

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