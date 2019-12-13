Україна та Грузія обговорили активізацію співпраці між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков обговорив з прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа активізацію співпраці з Україною, зокрема, спільних дій щодо захисту територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа. Під час зустрічі вони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами та перспективи розвитку дипломатичних платформ, членами яких є Україна і Грузія", - йдеться у повідомленні.
За словами Разумкова, одним із дієвих і ефективних механізмів співпраці є парламентські групи дружби. Голова ВРУ також закликав представників Грузії діяти спільно у питаннях захисту територіальної цілісності і суверенітету України й інших держав, щодо яких здійснюється агресія.
Голова парламенту зазначив, що необхідно активізувати роботу міжнародних об’єднань, таких як ГУАМ, МПА "Україна-Молдова-Грузія" та Східного партнерства.
"Впевнений, що в цьому напрямі ми зможемо зробити ефективні кроки разом. Це саме той формат для наших народів і держав, який буде об’єднувати", - зазначив прем’єр-міністр Грузії.
Окрім того він запевнив у готовності і надалі підтримувати український народ та запропонував створити коаліцію за розвиток без агресії для захисту базових інтересів країн.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у рамках завершення головування України у 2019 році в Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ - провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та віце-прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим.