Україна та Франція поглиблюють співпрацю у сфері трансформації харчових систем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Днями у Парижі відбувся форум "Україна-Франція". Україну на заході представляла "Українська асоціація бізнесу та торгівлі" UBTA, передає УНН із посиланням на пресслужбу асоціації.
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В асоціації розповіли, що Україна та Франція мають тривалу історію міжнародної торгівлі товарами. Останні п’ять років торговельний баланс зберігається на користь Франції, на тлі сталого експорту французьких товарів та зростання експорту українських.
"Обсяг французького експорту в Україну залишається в коридорі 1,4-1,7 млрд доларів, тоді як експорт з України поступово зріс з 2017 року з 419 мільйонів доларів, до 900 мільйонів доларів у 2021", - уточнили в асоціації.
Також в UBTA проаналізували частку українського експорту в загальному французькому імпорті, і навпаки. І помітили, що обидві частки є досить низькими для обох сторін.
"А це означає, що є ще багато можливостей для зростання", - переконані в асоціації.
Однак найбільш перспективними для розвитку відносин між країнами є теми Європейського зеленого курсу, трансформації харчових систем, спільні проєкти в IT сфері та навчання, відмітив під час виступу на форумі голова правління UBTA Дмитро Лось.