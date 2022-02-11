Украина и Франция углубляют сотрудничество в сфере трансформации пищевых систем
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На днях в Париже состоялся форум "Украина-Франция". Украину на мероприятии представляла "Украинская ассоциация бизнеса и торговли" UBTA, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Детали
В ассоциации рассказали, что Украина и Франция имеют длительную историю международной торговли товарами. Последние пять лет торговый баланс сохраняется в пользу Франции, на фоне устойчивого экспорта французских товаров и роста экспорта украинских.
"Объем французского экспорта в Украину остается в коридоре 1,4-1,7 млрд долларов, тогда как экспорт из Украины постепенно вырос с 2017 года с 419 миллионов долларов до 900 миллионов долларов в 2021", - уточнили в ассоциации.
Также в UBTA проанализировали долю украинского экспорта в общем французском импорте, и наоборот. И заметили, что обе доли являются достаточно низкими для обеих сторон.
"А это значит, что есть еще много возможностей для роста", - убеждены в ассоциации.
Однако наиболее перспективными для развития отношений между странами есть темы Европейского зеленого курса, трансформации пищевых систем, совместные проекты в IT сфере и обучения, отметил в ходе выступления на форуме председатель правления UBTA Дмитрий Лось.