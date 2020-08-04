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Україна та Естонія обговорили співпрацю у сфері цифровізації

Україна та Естонія обговорили співпрацю у сфері цифровізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Сьогодні заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік прийняв посла Естонії в Україні Каймо Кууска. Співрозмовники обговорили співпрацю країн у сфері цифровізації та цифрових трансформацій, а також підготовку до сумісного форуму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Основною темою розмови стала співпраця країн у сфері цифровізації і цифрових трансформацій. Підкреслено взаємний інтерес у реалізації спільних проектів з електронного врядування, інформатизації українського суспільства та отримання цифрових послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому контексті сторони обговорили перебіг підготовки до Другого українсько-естонського цифрового форуму, запланованого на осінь цього року в Києві.

Окрему увагу дипломати, як вказано, приділили взаємодії двох країн у Раді Безпеки ООН. 

"Відзначено позитивний досвід співпраці з Естонією у протидії прямим та гібридним загрозам міжнародному миру та безпеці, зокрема, у рамках непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН, яке розпочалося у 2020 році", - повідомили у міністерстві.

Як раніше повідомляв УНН, Україна та Естонія обговорили поновлення двостороннього політичного діалогу.

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