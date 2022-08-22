Україна та Естонія обговорили нові санкції проти росії

Цитата

“Я розмовляв з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми погодилися, що російським туристам необхідно заборонити в’їзд до ЄС, і скоординували наші подальші спільні кроки до цієї мети. Ми також обговорили спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності російського керівництва та наступний пакет санкцій ЄС проти росії“, – йдеться в коментарі МЗС.

Нагадаємо

Естонія зробить офіційну пропозицію Європейській комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти росії. Зокрема, пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти рф в економічному, енергетичному і торговому секторах, а також Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організацій.