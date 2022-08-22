Украина и Эстония обсудили новые санкции против России

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“Я разговаривал с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалом. Мы согласились, что российским туристам необходимо запретить въезд в ЕС, и скоординировали наши дальнейшие совместные шаги по этой цели. Мы также обсудили специальный трибунал для привлечения к ответственности российского руководства и последующий пакет санкций ЕС против России“, – говорится в комментарии МИД.

Напомним

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России. В частности, пакет ограничений должен включать расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организаций.