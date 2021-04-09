Україна та Данія скоординували позиції на тлі загострення Росією безпекової ситуації

Так, Кулеба провів відеозустріч із Кофодом.

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"Дмитро Кулеба детально поінформував данського колегу про ескалацію Російською Федерацією ситуації на сході України та в Криму: обстріли українських позицій, загибель військовослужбовців, а також про нарощування російських військ вздовж українського кордону, скоординовану кампанію пропаганди зі сторони посадових осіб Росії та російського державного телебачення з метою розпалювання ворожнечі серед російського населення та виправдання ворожих дій Москви", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Йеппе Кофод висловив повну підтримку Данією суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

“Україна не залишиться наодинці. Росія несе відповідальність за деескалацію ситуації”, - сказав Кофод.

Глава МЗС Данії запевнив у готовності спільними діями консолідувати подальшу європейську підтримку України.

"Міністри скоординували позиції напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 19 квітня, у якому глава української дипломатії візьме участь", - зазначається в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Європейський Союз має надіслати Росії чіткий сигнал про те, що він чіткою позицією і конкретними вчинками стоятиме на боці України у разі подальшої ескалації напруги. Та додав, що українська сторона залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню.

"Керівник українського зовнішньополітичного відомства підтвердив запрошення Данії взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Міністри також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити, щойно це дозволить епідемічна ситуація", - інформує МЗС.

Окрім того, Кулеба подякував Йеппе Кофоду за активну та послідовну підтримку Данією у здійсненні європейських трансформацій у нашій державі. Співрозмовники приділили окрему увагу актуальним питанням втілення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Так, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.



