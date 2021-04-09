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Украина и Дания скоординировали позиции на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью

Украина и Дания скоординировали позиции на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью

Киев  •  УНН

 • 20876 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод скоординировали позиции Украины и Дании на фоне обострения Россией ситуации с безопасностью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, Кулеба провел видеовстречу с Кофодом.

Цитата:

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал датского коллегу об эскалации Российской Федерацией ситуации на востоке Украины и в Крыму, обстрелах украинских позиций, гибели военнослужащих, а также о наращивании российских войск вдоль украинской границы, скоординированной кампании пропаганды со стороны должностных лиц России и российского государственного телевидения с целью разжигание вражды среди российского населения и оправдания враждебных действий Москвы", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Йеппе Кофод выразил полную поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Украина не останется наедине. Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации", - сказал Кофод.

Глава МИД Дании заверил в готовности совместными действиями консолидировать дальнейшую европейскую поддержку Украины.

"Министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС 19 апреля, в котором глава украинской дипломатии примет участие", - отмечается в сообщении.

Кулеба отметил, что Европейский Союз должен направить России четкий сигнал о том, что он четкой позицией и конкретными поступками будет стоять на стороне Украины в случае дальнейшей эскалации напряжения. И добавил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.

"Руководитель украинского внешнеполитического ведомства подтвердил приглашение Дании принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины независимости Украины. Министры также обменялись приглашениями осуществить двусторонние визиты, как только это позволит эпидемическая ситуация", - информирует МИД.

Кроме того, Кулеба поблагодарил Йеппе Кофода за активную и последовательную поддержку Данией в осуществлении европейских трансформаций в нашем государстве. Собеседники уделили особое внимание актуальным вопросам реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Так, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

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